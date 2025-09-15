Açık 28.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.09.2025 10:02

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı. Soruşturmanın odağında belediyedeki bazı ihaleler ve kamunun zarara uğratıldığı iddiaları yer alıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TRT Haber, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarına ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın odağında belediyedeki bazı ihaleler ve kamunun zarara uğratıldığı iddiaları yer alıyor.

Ortaya atılan iddialar arasında, ihtiyaç sahipleri için bir alışveriş merkezinden temin edilen hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı da bulunuyor. Söz konusu hediye çeklerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yerine belediye başkan yardımcılarının aile üyeleri, sekreterleri ve diğer bazı görevliler tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Bir diğer iddia ise, belediyenin düzenlediği bir etkinlik ihalesini alan firmaya yönelik baskı yapıldığı yönünde. İddiaya göre, bir belediye başkan yardımcısı, hak edişini alabilmesi için firmayı, belediyeye yakınlığıyla bilinen bir şirketten 2 milyon 500 bin lira değerinde gıda kolisi satın almaya zorladı ve bu alım gerçekleşti.

Soruşturma dosyasına giren bir başka konu da, geçmiş dönemde yapılan bir halı saha ihalesini kazanan işletmeciye yönelik baskı iddiaları. Belediye Başkanı'nın, sözleşmeyi iptal ederek ihaleyi kendi istediği kişilere vermek amacıyla işletmeciye baskı yaptığı, bu baskı neticesinde halı sahanın iş makineleriyle kazılarak kullanılamaz hale getirildiği, otopark girişinin engellendiği ve tesisin kapısına kilit vurulduğu iddia edildi.

Ayrıca, belediyenin açtığı 200 bin lira bedelli bir fotoğraf ihalesinin, istenilen firma kazanamayınca iptal edildiği ve daha sonra aynı işin talimatla 90 bin lira gibi çok daha düşük bir bedelle başka bir firmaya verilerek kamunun zarara uğratıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

CHP
