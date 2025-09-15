Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Dev Adam'ı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Bak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri gururlandırdınız, milletimizi sevindirdiniz. Müthiş işler yaptınız. Başta Ergin hocamıza madalya hedefi koyduğu için, final hedefi koyduğu için takımı heyecanlandırdığı, hedef koyduğu için, vizyonu için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkana, Hidayet'e ve ekibine teşekkür ediyoruz, olanakları sağladıkları için. Takımımıza bu güçlü yapıyı oluşturan herkese, takımdaki o ruha, 12 Dev Adam'ın dönüşüne, bu heyecanın, coşkunun artmasına, Türk basketbolu için önemli bir süreci beraber yaşadık. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk basketboluna, Türk sporuna verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Yine Basketbol Gelişim Merkezi gibi dünyanın ve Avrupa'nın en önemli spor kompleksini kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Ve inanıyorum ki 12 Dev Adam ayağa kalktı. Geliyor, şampiyon olacak, hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz.

Alperen Şengün'e ortaya koyduğu performans için, Kaptan Osman Cedi'ye müthiş liderliği için, Ercan'a, Shane Larkin'e, Kenan'a, Şehmus'a, herkese, bu takıma, Ergin Hoca'ya bu milleti gururlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz, gurur duyuyoruz. Tekrar sizin gibi bir takıma sahip olduğumuz için bu ülke adına şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için seviyoruz, Türk sporu için seviyoruz. Yolunuz açık olsun."

