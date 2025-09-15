Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
AA 15.09.2025 15:00

"Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine ulaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu, Van'ın Gürpınar ilçesindeki şehit güvenlik korucusu Davut Şafak'ın ailesine teslim edildi.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan ve beraberindeki partililer, 30 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Şafak'ın ailesini Savacık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehidin eşi Aynur Şafak'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Ilıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit ailesine özel yazılan mektubu iletti.

"Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine ulaştırılıyor

Ilıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği mektubu teslim etmek için ilçeye 46 kilometre mesafedeki mahalleye geldiklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Ilıkan, "Cumhurbaşkanı'mızın gönderdiği mektupları şehitlerimizin ailelerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz, bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Şafak'ın kabrini ziyaretinde dua okuyan Ilıkan ve beraberindeki partililer, şehidin çocuklarına kırtasiye malzemesi ve kıyafet hediye etti.

