Bayramın ilk üç günü 28 kişi yollarda hayatını kaybetti
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı.
7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzda olunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın birinci günü 8, 10 Temmuz bayramın ikinci günü 9, 11 Temmuz bayramın üçüncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun." dedi.
????????????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 12, 2022
LÜTFEN
TRAFİK KURALLARINA UYALIM
7-18 Temmuz tarihleri arasında
bayram trafiği için TEYAKKUZDAYIZ.
8 Temmuz Arefe Günü 8,
Bayramın;
1. Günü 9 Temmuz 8,
2. Günü 10 Temmuz 9,
3. Günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var.
TRAFİKTE BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN pic.twitter.com/NILQ2lBALX
- 11:42
- 11:37
- 11:18
- 11:11
- 11:13