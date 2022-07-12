Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay evleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.
Etiketler: Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuklara yönelik ihlalleri BM raporunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz