Bayram tatili için kara yollarında tedbirler artırıldı. Yollar hem karadan hem de havadan denetlenecek.

11 gün boyunca 210 bin polis ve jandarma ekibi sahada olacak. 110 bin trafik ekibi denetimlerde görev alacak. Denetimler bayram sonuna kadar devam edecek.

Kazaların önlenmesine yönelik hız denetimleri yoğunlaştırılacak.

Emniyet kemeri denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı tatili boyunca polis ve jandarmadan oluşan 110 bin ekip ve 210 bin personelin sahada görev alacağını belirtti.

Aktaş, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de düzenlenen emniyet kemeri denetime katıldı.

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

"Günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin civarında personelimiz sahada olacak"

Yoğunluktan dolayı birçok trafik kazasının yaşandığına dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu trafik kazalarında birçok insanımızı kaybediyoruz. Yine yaralanan birçok insanımız oluyor. Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak iş birliği içerisinde ülke genelinde bayram tatilinden kaynaklı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve en az kazayla bayramı geçirebilmek için büyük bir seferberlik başlattık. 8 bin emniyet, 2 bin civarında da jandarma ekibi olmak üzere, günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin civarında personelimiz sahada olacak. Bayram tatilinin da içerisinde olduğu 1 haftalık süreçte 110 bin civarında ekip ve 210 bin personel sahada görev alacak."

Bayram trafiği için ekipler hazır

Havadan denetimler bu yıl da devam edecek.

Trafikte yoğunluk yaşanan noktalar ile kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlar hem yerden hem de havadan denetleniyor. Helikopterli denetimler daha çok çevre yolları ve kara yollarında yapılırken dronlar da şehir içi trafiğin kontrollerinde kullanılıyor.

Emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu ile konuşan sürücüler denetimlerde tespit edilecek.

Denetimler 9 Mayıs'a kadar sürecek

Yoğun güzergahlarda ağır tonajlı araçlar belirli saatlerde bekletilebilecek.

Mevsimlik işçileri taşıyan araçların 24.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için "Bayramınız kemerli olsun" , Kemerim hep aklımda" yazıları da panolara asılacak.

Yoğun trafik denetimleri 9 Mayıs'a kadar devam edecek.