Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.03.2025 11:25

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin iki günlük kaza bilançosu açıklandı. Toplam 1475 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 19 kişi hayatını kaybetti

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ikinci gününde 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı.

"Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir"

"Bayram sevinçlerimize acı karışmasın" ifadelerini kullanan Yerlikaya, sürücülere uyarılarını tekrarladı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 2 gününde  maalesef19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:54
TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ