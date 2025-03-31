Altun: Mehmet Selim Kiraz adaletin simgesi olarak hatırlanmaya devam edecek

31 Mart 2015'te teröristler tarafından makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 10 yıl geçti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönüme ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı:

"Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısı ile şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış, devletimize hizmet etmiş biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren Savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir ve her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun."