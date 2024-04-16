Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya bayram tatilindeki trafik verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayram tatilinde 26 bin 804 personel görev yaptı. 3 milyon 642 bin 538 denetim yapıldı.

Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını söyledi.

"Trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız"

Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız.” diye konuştu.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğunu, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Düzce'de selektörle ilgili yapılan işlemlerin tamamını iptal ettik. Ancak radarların olmadığı yerde de aşırı hız yaptığını gördüğünüz vatandaşlarımızı, selektör yaparak uyarmaya devam edin ve lütfen orda da bize yardımcı olun. pic.twitter.com/8f8XTuzX2Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Selektörle radar uyarısına ceza iptali

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı.

Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.