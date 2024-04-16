Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.04.2024 11:34

Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti."

Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya bayram tatilindeki trafik verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayram tatilinde 26 bin 804 personel görev yaptı. 3 milyon 642 bin 538 denetim yapıldı.

Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını söyledi.

"Trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız"

Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız.” diye konuştu.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğunu, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.


Selektörle radar uyarısına ceza iptali

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı.

Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Selektörle radar uyarısına 45 bin lira ceza
Selektörle radar uyarısına 45 bin lira ceza

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Son Dakika Trafik
Sıradaki Haber
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
12:47
Elden ödediği kira icralık etti
12:39
Türkiye, sağlık turizminde en fazla hasta kabul eden 10 ülkeden biri
12:34
Batman Havalimanı martta 45 bin 466 yolcuya hizmet verdi
12:32
Bayramda adrenalin tutkunları Uçmakdere'ye akın etti
12:31
Gök bilimciler yıldız kaynaklı "en büyük" kara deliğe ulaştı
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
FOTO FOKUS
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ