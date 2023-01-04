Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı televizyon kanalında soruları cevapladı.

KIZILELMA'nın hem Akıncı'dan farkını hem de taşıdığı yenilikleri anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

“KIZILELMA, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek bunun yanında çok daha süratli gidiyor yani akıncıya nispetle sürati seyir süresi birkaç kat daha fazla hatta süper sonic varyantını da yapmayı düşünüyoruz o daha az kullanılan bir varyant yani daha az ihtiyaç olan bir varyant ama yeri geldiğinde o kabiliyette olması için yani sesin üstünde bir hızla uçabilen bir varyantı olacak."

KIZILELMA'dan sonraki hedef

Bayraktar, "KIZILELMA'dan sonra artık uzayla alakalı girişimimizi başlattık ve orada da hedefimiz tabii bunlar 5- 10 -15 yıl sürecek hedefler.hedefimiz bu takım uydularıyla alçak yörünge takım uydularıyla bir haberleşme ve küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek" dedi.

''Yeni bir Baykar hikayesi”

Selçuk Bayraktar uzayla ilgili girişimi ise 6 ay kadar önce başlattıklarını söyledi.

Ayrıca, buradan ''Yeni bir Baykar hikayesi çıkacak" ifadelerine yer verdi.

"Uzayla alakalı girişimimizi de yaklaşık bir 1 senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk orada yeni bir baykar hikayesi çıkacak. Türkiye'nin en iyi roketçileri dünya çapında.''

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA da dahil tüm çalışmaları öz kaynaklarıyla yaptıklarını, uzay çalışmalarını da öz kaynaklarıyla sürdüreceklerini vurguladı.