Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.