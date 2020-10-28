Bölücü terör örgütünün sınırlarımız içindeki varlığını tamamen yok etmek amacıyla başlatılan Yıldırım Operasyonları’na bir yenisi daha eklendi.

Örgütün kış öncesi hareket kabiliyetini ve barınma arayışını bertaraf etmek için Batman ve Diyarbakır kırsalında Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 89’u operasyonel tim olan 1451 personel katılıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi. 74 işbirlikçi yakalandı. 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

