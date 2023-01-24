Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 20:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başörtüsüne anayasal güvence teklifi komisyondan geçti
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.
Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.
3 maddelik anayasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya AK Parti ve MHP'li vekiller katıldı. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Etiketler: Son Dakika TBMM Komisyonları TBMM
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