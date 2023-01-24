Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 18:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3'lü mekanizma toplantısı ertelendi
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi.
Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizmanın şubat ayı toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Etiketler: Finlandiya İsveç Son Dakika
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