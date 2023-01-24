İsveç terör örgütlerinin provokasyonlarına izin verdi, Kur'an-ı Kerim'e hakarete dahi müsamaha gösterdi.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin İsveç'e tepkisi, birlikte NATO'ya girmek için uğraştığı Finlandiya'da büyük yankı uyandırdı.

Şimdi tartışma, NATO'ya İsveçli mi, İsveç'siz mi girileceği.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya birlikte katılmanın hala mümkün olduğu görüşünde.

Haavisto, "Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmalıyız" dedi. Konuyu ortalık sakinleşince görüşmekten yana olduğunu da söyledi.

Görüşmelere birkaç hafta ara verilebileceğini dile getirdi.

Finlandiya'da İsveçsiz NATO gündemi

Finlandiya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Jussi Halla-aho ise 'İsveçsiz NATO' mesajı verdi.

Finlandiya'nın yola İsveç olmadan devam edebileceğine dikkati çekti.

Gelişmeler Fin basınında manşetlerde

Medya organlarında yer alan haber ve yorumların ortak noktası, İsveç'teki skandalın Finlandiya'nın da ulusal güvenliğine bir saldırı olduğu yönünde...

Ilta-Sanomat gazetesi Erdoğan'ın "İsveç artık NATO üyeliği için destek bekleyemez" sözünü manşetlere taşıdı.

Helsingin Sanomat gazetesi ise Türkiye'nin uyarılarına rağmen İsveç polisinin provokasyona izin verdiğine işaret etti.

"Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç'le birlikte NATO müzakerelerine devam etmeye çalışıyor" denildi.

