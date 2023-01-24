Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg'un sürüş rotaları 'Gez'e emanet
Türkiye'nin Otomobili Togg, mobil uygulaması "Trumore" ile dijital dünyadaki yerini aldı. Yerli harita uygulaması "Gez" de kullanıma sunuldu.
Türkiye'nin Otomobili Togg, dijital dünyaya iddialı girdi. Trumore mobil uygulamasıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuluyor.
Uygulamada Togg, tüm yönleriyle tanıtılıyor. Teknik özelliklerinden renk seçeneklerine kadar Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.
Yerli harita uygulaması: Gez
Trumore uygulamasıyla yerli harita programı da kullanıma sunuldu.
Şehir içi ve şehirler arası sürüş rotaları, Togg'un "Gez" uygulamasına emanet olacak.
Trumore nasıl yüklenir?
Akıllı cüzdan seçeneğiyle geleceğin ödeme teknolojisine göz kırpılıyor. NFT satışıyla da dijital sanat eserleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Trumore uygulaması, bütün dijital marketlerden ücretsiz olarak yüklenebiliyor.
Etiketler: Otomotiv TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler
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