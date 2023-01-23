Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Nokia'nın 5G ve diğer teknolojilerini kullanma karşılığında 1 Ocak 2023'ten başlamak üzere çok yıllı ödeme yapacak.

Açıklamada, anlaşmanın şartlarının gizli kalacağı bilgisi verildi.

Nokia, anlaşmanın, şirketin önceki uzun vadeli görünüm açıklamasıyla tutarlı olduğunu duyurdu.