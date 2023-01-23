Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nokia, Samsung ile yeni 5G patent anlaşması imzaladı
Nokia, 2022 sonunda vakti dolan eski anlaşmayı takiben Samsung ile yeni bir çapraz lisans anlaşması imzaladı.
Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Nokia'nın 5G ve diğer teknolojilerini kullanma karşılığında 1 Ocak 2023'ten başlamak üzere çok yıllı ödeme yapacak.
Açıklamada, anlaşmanın şartlarının gizli kalacağı bilgisi verildi.
Nokia, anlaşmanın, şirketin önceki uzun vadeli görünüm açıklamasıyla tutarlı olduğunu duyurdu.
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