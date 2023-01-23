Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artarak 23 milyon 384 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,6 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 63 milyar 366 milyon 190 bin lira harcadı

Yerli turisliraerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 56 milyar 190 milyon 944 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü ise 7 milyar 175 milyon 247 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 108,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 155,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 110,1'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahaliraer ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 41,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,4 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 265 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 52 milyon 889 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 19 milyon 594 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

