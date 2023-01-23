Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 4,6 arttı. Aralıkta 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 oldu.