Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi ocakta yüzde 4,6 arttı
[Fotograf: AA]
Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 79,1'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 4,6 arttı. Aralıkta 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 oldu.
Etiketler: TÜİK
Son Haberler
- 10:29
- 10:22
- 10:21
- 10:18
- 10:16
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz