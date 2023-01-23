Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 6.174,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 6.160,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 6.171,25 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.200 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.080 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.