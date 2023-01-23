Konuya dair haberde, işine son verilecek kişi sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

Teknoloji şirketleri, ekonomik gerilemeden kurtulmak için işten çıkarmalara ağırlık verdi.

Geçen haftalarda Google'ın üst şirketi Alphabet'in 12 bin kişiyi, Microsoft'un 10 bin kişiyi işten çıkaracağı duyurulmuştu. Amazon'un ise yeni planında 18 binden fazla kişinin işine son vereceği açıklandı.

Facebook'un ana şirketi Meta ile Twitter da geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.