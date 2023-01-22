Çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için koronavirüs salgın sürecinde çeşitli destekler verildi. Bunlardan en önemlileri kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiydi.

EYT düzenlemesi kapsamında salgın döneminde prim eksikliği oluşanlar için de harekete geçildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "Kısa çalışma ödeneği salgın boyunca 15 ay boyunca ödenmişti. O dönemde çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor ama çalışmadıkları için uzun vadeli sigortalı kollarından primleri yatmıyor" dedi.

Zengin, “Primleri eksik yatanlar olduğu gibi yatmayanlar da söz konusu olmuştu. Getirilen bu düzenlemeyle beraber kişilerin eksik prim günlerini, ödenmemiş günlerini ödeme imkanını sosyal güvenlik kurumu tarafından verilecek” açıklamasını yaptı.

Uygulamanın nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlanacağı genelge ile netleşecek.