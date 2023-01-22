Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, konuya ilişkin İngiliz Financial Times'a açıklama yaptı.

Massa, projenin başlangıçta Brezilya ile ikili bir girişim olarak gündeme geldiğini kaydetti.

Arjantinli bakan, 24 Ocak'taki Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu zirvesi öncesi konuştu; bölge ülkelerine projeye dahil olmaları için çağrıda bulundu.

Yeni bir para biriminin bölgesel ticarete ve ABD dolarına bağımlılığa olası etkisi zirvede ele alınacak.

Massa, anlaşma sağlanması halinde önlerinde uzun bir yol olduğunu da vurguladı.

Hayata geçirilmesi halinde, Latin Amerika'da ortak kullanılacak para birimi, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini oluşturacak.

Avrupa Birliği'nin para birimi euronun dünya ölçeğindeki payı ise yüzde 14.