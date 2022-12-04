Başörtüsüne Anayasal güvence getiren teklif için Meclis'te imza süreci devam ediyor.

Düzenleme, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasının ardından, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından mecliste grubu bulanan partilere çağrı yaptı. "Siyasi partilerimizi, kanun teklifine 'kabul' oyu vermeye davet ediyorum" dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin 4 maddeden oluşması bekleniyor. Başörtüsünün temel bir hak olduğuna dair anayasanın 24'üncü maddesine açıklık getirilecek.

Teklifte "aile birliği" kavramı da yer alacak

Anayasanın 42'nci maddesinde yapılacak değişiklikte de evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağına ilişkin ifade yer alacak.

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinin destek vermek suretiyle 400 üzerinde anayasa gereği referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde destek alacağı kanısındayım. "Aile birliği' kavramını ilave ediyoruz ve aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşuyor, bu kadar net."