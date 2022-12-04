Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolasıyla yaptığı paylaşımda, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım." dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım."
Emine Erdoğan, paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdi.
Etiketler: Emine Erdoğan
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