Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 56 ilde 18 Kasım-2 Aralık arasında PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide, DHKP/C, MKP ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 176 operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sonucu 259 şüphelinin yakalandığı ve 6 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğu kaydedildi.