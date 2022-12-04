Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma 15 günde 259 terör şüphelisini yakaladı
Jandarma Genel Komutanlığınca, son 15 günde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığı, 6 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğu açıklandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 56 ilde 18 Kasım-2 Aralık arasında PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide, DHKP/C, MKP ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 176 operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonlar sonucu 259 şüphelinin yakalandığı ve 6 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğu kaydedildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele
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