Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü açıklandı.
Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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