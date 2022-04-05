Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2022
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/YsV7Cv8Uwc
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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