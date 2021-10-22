Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsünün daha önlenlendiği duyuruldu.
Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rjgqPHtgkT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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