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Gündem
TRT Haber 23.06.2026 09:14

Barajların doluluk oranları günlük olarak paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetimi amacıyla Türkiye genelindeki ve 4 büyükşehirdeki barajların aktif doluluk oranlarının günlük olarak paylaşılacağını açıkladı.

Barajların doluluk oranları günlük olarak paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının mevcut durumunun vatandaşlar, üreticiler ve ilgili paydaşlar tarafından anlık takip edilebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını duyurdu.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki barajların aktif doluluk oranlarının bugünden itibaren günlük olarak paylaşılacağını belirtti.

Barajların doluluk oranları günlük olarak paylaşılacak

Su verileri takip edilebilecek

Su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetiminin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, vatandaşların su kaynaklarının mevcut durumunu düzenli olarak takip edebileceğini ifade etti.

Yumaklı "Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda; veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

 

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İbrahim Yumaklı Barajlar DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı
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