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Dünya
AA 07.08.2026 06:11

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 80 yaşındaki Filistinliyi darbederek yaraladı

Katil İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darbederek yaraladığı belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 80 yaşındaki Filistinliyi darbederek yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, İsrail askerlerinin Turmusaya beldesinde darbettiği 80 yaşındaki Filistinli Hamis Rabi Cebbara'yı hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Turmusaya beldesine baskın düzenlediğini, ses bombaları attıktan sonra Cebbara'yı darbettiğini aktardı.

Kaynaklar, darp sonucu başından yaralanan Cebbara'nın tedavi altına alındığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin darbettiği Cebbara'nın yerde kanlar içinde yattığı, başından ve sol gözünün çevresinden kan aktığı görülüyor. Görüntülerde, çevredeki Filistinlilerin yaralı yaşlı adama ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

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