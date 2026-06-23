Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: 35 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Belediyesi tarafından doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Sivas ve Rize’de düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye getirildi. 39 şüpheliden 35’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 35 kişi tutuklandı.