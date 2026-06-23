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Gündem
AA 23.06.2026 06:17

Türkiye'den Katar'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Katar'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlık, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu aktardı.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Katar'da Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi
Katar'da Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu öğrenilmişti.

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