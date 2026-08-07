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Türkiye
DHA 07.08.2026 06:08

Haber alınamayan kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

Kütahya'da yalnız yaşayan ve komşularının 2 gündür haber alamayınca ihbarda bulunduğu Şerife D. evindeki çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber alınamayan kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinin ardından adrese gelen belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı. 

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