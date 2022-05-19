İstanbul'dan bir milletin kurtuluşu için çıktılar yola. Mustafa Kemal'in işgal altındaki İstanbul'dan Anadolu'ya geçtiği Bandırma Vapuru milli mücadelenin de sembolü oldu.

O vapurda Gazi Mustafa Kemal'e 75 kahraman eşlik etti. Onlardan biri de, Binbaşı Kemal Doğandı.

Ayfer Neyzi, 92 yaşında bir Cumhuriyet Çınarı. Babası ise, Mustafa Kemal ile birlikte Bandırma Vapuru'nda yer alan Topçu Binbaşı Kemal Doğan.

Mustafa Kemal'in silah arkadaşı Binbaşı Doğan milli mücadeleye olan inancını hiç kaybetmeyen bir kahramandı.

Bandırma ile tarihe yolculuk

Ayfer Neyzi, "1919 yılında memleketin hali çok acıklı. Düşman memleketin içine kadar girmiş, ordu dağılmış, halkın okuma yazması neredeyse yok. Ama o çılgın Türklerde umut var kararlılık var. Cesurdular, liyakatliydiler, vatan sevgisiyle doluydular" sözleriyle o dönemi anlatıyor.

Ayfer Neyzi, bir ulusun kaderini değiştiren o mücadeleye babası sayesinde bizzat tanıklık ettiğini anlatıyor:

Bir başka tekne tarafından takip edildiklerini hissediyorlar. Gemi geliyor geliyor sanki sıyırırcasına Bandırma Vapuru’nun yanından geçip hızla uzaklaşıyor. Bir anda bütün güverteden bir ‘oh’ sesi çıkıyor. Anlamlıdır bu çünkü hem ideal birliği içindeler bu insanlar hem de duygu birliği içindeler"

Neyzi, babasının hatıralarına gözü gibi bakıyor. Mustafa Kemal'in, babasına yazdığı terfi mektubu o değerli eşyalar arasında...

Ayfer Neyzi, babası ve Mustafa Kemal'in bir anısını şu sözlerle anlatıyor:

Yaralanıyor sırtından ceketi burada. Kurşun delikli. Onu da atlatıyor. Babam topçu başmüfettişi. Atatürk onu tepeden seyrediyor ve çok takdir ediyor. ‘Aferin Kemal bravo Kemal’. Atatürk bir mektup yazıyor, tebrik ediyor, övüyor ve terfi ettiğini bildiriyor, miralaylığa yükseltildiğini. 9 Eylül’de Kurtuluş Savaşı noktalanmış oluyor.