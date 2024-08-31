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Gündem
TRT Haber 31.08.2024 09:55

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam İstanbul'da yapılacak. Balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek
[Fotograf: AA]

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek.

Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak. 

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına verilen izin doğrultusunda çapariyle avlanan balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Gece 00.00'da "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

Denizde avlanmak için son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, heyecanla ağlarının sulara bırakılacağı saatleri sayarken, bir yandan da bol miktarda palamut yakalayarak sezona bereketli başlamak istiyor.

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Av yasağının sona ermesini yalnızca balıkçılar değil vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Tezgahların dolup taşmasıyla her kesimden vatandaşın sofrası da sezonun ilk balıklarıyla şenlenecek.

İstanbul'da açılış töreni düzenlenecek

Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı bu akşam İstanbul'da yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'da yapacaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışına ilişkin bilgi verdi.

Geri sayımın başladığını belirten Yumaklı, "2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 'Vira Bismillah' diyerek dualarla Mavi Vatan'a uğurlayacağımız tüm balıkçı reislerimize bereketli olsun." ifadesini kullandı. 

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