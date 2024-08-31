Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.08.2024 00:12

Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, "sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Dezenformasyon Adana
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Konseri paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:16
Terör örgütlerine bir darbe daha: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
00:38
Kocaeli’de yangın: 5 gecekondu hasar gördü
00:10
Cenin'de Filistinli aileler yerinden ediliyor
23:58
Bakan Yerlikaya: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:50
Bodrum'da süper yat, motoryata arkadan çarptı
23:39
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Konseri paylaşımı
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
FOTO FOKUS
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ