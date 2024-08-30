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TRT Haber 30.08.2024 23:36

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Konseri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Konseri paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Zafer, geleceğe uzanan bir umudun, sarsılmaz bir inancın ve millet olma bilincinin adıdır." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Geçmişin mirasını omuzlarında taşıyan asil milletimiz, bugünü de yarına taşırken aynı azim ve kararlılıkla yürüyecektir. Bugün Milletin Evi'nde, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkusunu paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik içinde nice yıllar diliyorum."


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Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı
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