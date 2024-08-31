Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.08.2024 00:45

Terör örgütlerine bir darbe daha: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.

Terör örgütlerine bir darbe daha: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu. 


Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Karara imzayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.  

ETİKETLER
FETÖ PKK/KCK Resmi Gazete Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:38
Kocaeli’de yangın: 5 gecekondu hasar gördü
00:17
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı
00:10
Cenin'de Filistinli aileler yerinden ediliyor
23:58
Bakan Yerlikaya: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:50
Bodrum'da süper yat, motoryata arkadan çarptı
23:39
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Konseri paylaşımı
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
FOTO FOKUS
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ