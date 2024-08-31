Terör örgütlerine bir darbe daha: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.



Son gelişmeleri @trthaber ekibi aktardı. pic.twitter.com/REqiycwmch — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2024

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Karara imzayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.