Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesinde bugün yer alan 'İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine' ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle 'tehlikesiz atık' olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan, dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır."