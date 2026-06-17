Parçalı Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.06.2026 13:22

Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesinde bugün yer alan 'İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine' ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle 'tehlikesiz atık' olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan, dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Endonezya'da 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı açıklandı
13:39
VDK'dan "4 milyon araç satışı inceleniyor" iddialarına yalanlama
13:40
Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu
13:21
Fransa liselerde cep telefonlarını yasaklamaya hazırlanıyor
13:19
Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı
13:06
Yerel kalkınma teşvik programı çağrı sonuçları açıklandı
Şampiyon soyundan gelen "elit taylar" hipodromlara hazırlanıyor
Şampiyon soyundan gelen "elit taylar" hipodromlara hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ