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Gündem
TRT Haber 21.04.2025 10:28

Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti ancak tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü tepkisiz kaldı.

Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme

Belediye, uyarılara rağmen harekete geçmedi

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.

Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme

Bakanlık izinsiz yapılaşmalara karşı sıkı denetimde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz’ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.

Bakanlık, kamu yararını önceleyerek Boğaz’daki tarihi ve kültürel mirası korumak için süreci kararlılıkla yürütmeye devam edecek. 

Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme

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