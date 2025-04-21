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Gündem
TRT Haber 21.04.2025 09:23

Enerjide tarihi rekor: Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını söyledi. Bayraktar, "Enerjide yeni rekor. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!" açıklamasını yaptı.

Enerjide tarihi rekor: Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı

Gelişmeyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, "Enerjide tarihi rekor" sözleriyle Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını ifade etti.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!

Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır' sözünden ilhamla aradık.

İnandık, çalıştık, başardık! Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz.

Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Doğal gaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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