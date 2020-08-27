Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bugün medyaya yansıyan "Gül ve Düşün" isimli hikaye kitabı üzerinden Bakan Ziya Selçuk'a ve Bakanlığa yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" sözlerine yer verildi.

Bakanlığın bilgilendirmesinde "Gül ve Düşün" isimli kitabın MEB onaylı olmadığı vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

"Muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya ile bazı basın organlarına da yansıyan söz konusu kitaptaki kabul edilemez ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26 Ağustos tarihi itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır.

Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."