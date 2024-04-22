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Gündem
AA 22.04.2024 14:44

Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler yarın ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı metro ve raylı sistemlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler yarın ücretsiz
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.

Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu 23 Nisan
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