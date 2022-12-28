Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT'de detaylar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı açıklamada yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz"

Açıklamasında, Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz.

EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz!

Hayırlı olsun. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 28, 2022

"Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadık"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun"

Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun!



Teşekkürler Erdoğan pic.twitter.com/OnlslhmYNp — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 28, 2022

İşverenler için kredi paketi devreye alınacak

Nebati, bir başka tweetinde ise, Erdoğan'ın, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alacaklarını duyurduğu bir videoya da yer verdi.