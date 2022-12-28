Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesi: Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.
Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla burada bir araya geldi.
Suriye ile 11 yıl sonra ilk temas
Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.
Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Hulusi Akar Rusya Suriye
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Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da temaslarda bulunuyor
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