Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.



Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.



Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.