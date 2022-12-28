Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da temaslarda bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.
Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.
Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.
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