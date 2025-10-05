Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz

Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağına dikkati çeken Yumaklı, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." değerlendirmesinde bulundu.