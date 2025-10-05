Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz

Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.
???????? Vicdanın sustuğu yerde insanlık da susar.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 5, 2025
Bugün meydanlar tek yürek; #ÖzgürlüğeYürüyoruz.
Gazze’nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil; insanlığın onurudur.#GazzeİçinYürüyoruz#KararlılıkYürüyüşü pic.twitter.com/hhW7HpQHZz
