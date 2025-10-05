Açık 12.1ºC Ankara
AA 05.10.2025 23:12

Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağını belirterek, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." ifadesini kullandı.

Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz

Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

 

Vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağına dikkati çeken Yumaklı, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Yumaklı Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
