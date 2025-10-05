Bakan Göktaş'tan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin dört bir yanında #GazzeİçinYürüyoruz ????????— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 5, 2025
Başlattığımız #KararlılıkYürüyüşü bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz!#ÖzgürlüğeYürüyoruz pic.twitter.com/vbaavfP27I
Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."