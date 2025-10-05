Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.10.2025 21:29

Bakan Göktaş'tan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'tan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:32
Trump, Gazze'de ateşkes için hazırlanan planın tüm taraflar için "harika" olduğunu savundu
20:59
3 yaşındaki çocuğun yemek borusundan 19 mıknatıs çıkarıldı
21:09
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
19:47
Erzurum'da havai fişekler otluk alanda yangına neden oldu
18:52
Bakan Işıkhan: İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor
18:05
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
FOTO FOKUS
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ