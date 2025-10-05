Açık 18.2ºC Ankara
Gündem
AA 05.10.2025 18:01

Bakan Yerlikaya: Bu yürüyüş, sadece bir tepki değil, bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde 300 bin vicdanın yerinden doğrulup ayağa kalktığını belirterek, "Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil, bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Bu yürüyüş, sadece bir tepki değil, bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyaldeki hesabından, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Ankara'da düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesini kullanan Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla sendikaların, vakıfların, derneklerin, gençlerin, annelerin, esnafların, "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir milletin omuz omuza yürüdüğünü belirtti.

81 ilde "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısı
81 ilde "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu, 'Gazze direniyor. Gazze direnecek'. Aziz milletimiz, Kudüs'te Selahaddin'in, Gazze'de direnişin yanındadır. Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil; bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır. Bizim tarihimizi, karakterimizi yakinen bilenler unutmasın, Türkiye, sadece sınırlarını değil, insanlığın onurunu da savunur. Zulmün olduğu yerde adalet, işgalin olduğu yerde direniş haktır. Bu toprakların evlatları dün Çanakkale'de neyi savunduysa, bugün Gazze için de aynı kararlılıktadır. Zulümle abad olunmaz."

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Filistin Devleti
